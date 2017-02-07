В Челнах разорился бетонный завод

Сотрудники Государственной инспекции труда сообщили, что начата процедура банкротства ООО «Сфера-трейдинг».

На предприятии в прошлом году были серьезные финансовые проблемы и руководство не могло рассчитаться с работниками. Из-за долгов по заработной плате по требованию прокуратуры отстранили от должности директора ООО «Сфера-Трейдинг», однако с финансовыми трудностями предприятие так и не справилось. Общая сумма задолженности перевалила за 1 млн рублей.

Во время совещания в мэрии начальник отдела Госинспекции затронул проблему производственного травматизма: в прошлом году на челнинских предприятиях произошел 31 несчастный случай с тяжелыми последствиями.