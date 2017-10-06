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06 октября в 16:08
Полицейские Набережных Челнов пресекли деятельность наркопритона
Полицейские Набережных Челнов пресекли деятельность наркопритона

У 37-летнего челнинца обнаружили в квартире пять человек 4 мужчин и одну женщину.

06 октября в 14:29
В Челнах мужчина два раза пытался вынести из магазина колбасу и кофе
В Челнах мужчина два раза пытался вынести из магазина колбасу и кофе

После задержания мужчина рассказал, что решился на это из-за плохого финансового положения.

06 октября в 14:13
В Челнах разыскивают водителя, который сбил пешехода и уехал с места ДТП
В Челнах разыскивают водителя, который сбил пешехода и уехал с места ДТП

ДПТ произошло на Московском проспекте, напротив дома 29/15 в 16:20.

06 октября в 12:58
Рядом с Татарстаном объявлен режим чрезвычайной ситуации
Рядом с Татарстаном объявлен режим чрезвычайной ситуации

В нескольких селах Туймазинского района Башкирии у домашних животных был обнаружен ящур.

06 октября в 12:11
Участок трассы Альметьевск — Лениногорск закроют до 31 октября
Участок трассы Альметьевск — Лениногорск закроют до 31 октября

Водители могут объехать участок через дороги Лениногорск — Карабаш, Альметьевск — Чупаево и федеральную автомобильную дорогу «Казань — Оренбург».

06 октября в 11:33
Челнинская налоговая перенесла день открытых дверей
Челнинская налоговая перенесла день открытых дверей

О дате и месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.
06 октября в 10:41
ФСБ сообщила, что звонки о минировании совершали четверо россиян из-за рубежа
ФСБ сообщила, что звонки о минировании совершали четверо россиян из-за рубежа

По информации источника агентства в правоохранительных органах, звонки инициировали лица, связанные с «Исламским государством».

06 октября в 10:16
В Челнах развернули “полевые кухни”
В Челнах развернули “полевые кухни”

В рамках проведения тренировки по гражданской обороне на территории города обустроили подвижные пункты питания.

06 октября в 09:38
ПФР напомнил кому положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии
ПФР напомнил кому положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии

С 1 февраля 2017 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с учетом индексации составляет 4 805 рублей 11 копеек.

06 октября в 09:23
Число погибших после столкновения поезда и автобуса под Владимиром выросло до 21 человека
Число погибших после столкновения поезда и автобуса под Владимиром выросло до 21 человека

Автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде на станции Покров в 3 часа ночи.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 39 от 06 октября, 2017г.
07 октября 2017г. 09:06

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в 14:13
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах разыскивают водителя, который сбил пешехода и уехал с места ДТП

В Челнах разыскивают водителя, который сбил пешехода и уехал с места ДТП

В Челнах водитель скрылся с места ДТП после того, как сбил пешехода, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД города.

ДПТ произошло на Московском проспекте, напротив дома 29/15 в 16:20. Неустановленный водитель, двигаясь задним ходом, сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу в запрещенном месте. После происшествия водитель скрылся с места. Пешеход с переломом голени доставлен в БСМП.

ГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия, позвонив по номерам телефона 37-95-59 или 002.

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