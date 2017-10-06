В Челнах разыскивают водителя, который сбил пешехода и уехал с места ДТП

В Челнах водитель скрылся с места ДТП после того, как сбил пешехода, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД города.
ДПТ произошло на Московском проспекте, напротив дома 29/15 в 16:20. Неустановленный водитель, двигаясь задним ходом, сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу в запрещенном месте. После происшествия водитель скрылся с места. Пешеход с переломом голени доставлен в БСМП.
ГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия, позвонив по номерам телефона 37-95-59 или 002.
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