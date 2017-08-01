В Челнах “Родительское Всероссийское Сопротивление” устроят пикет перед мэрией

В Челнах "Родительское Всероссийское Сопротивление" (РВС) устроят пикет перед мэрией. Они требуют отложить разработку и утверждение плана «десятилетия детства», пока не будут сделаны выводы из завершившейся в 2017 году «пятилетки» Нацстратегии действий в интересах детей.
В мае этого года глава государства подписал указ об объявлении 2018 – 2027 годов в России «Десятилетием детства». И поручил в трехмесячный срок разработать план мероприятий до 2020 года, которые будут проводиться в рамках «Десятилетия».
За выполнение поручения взялись специалисты Министерства труда и соцзащиты РФ.
"По итогам слушаний в Общественной палате (ОП) РФ 26 июля 2017 года, посвященных обсуждению подготовленного к этому сроку проекта плана, мы сделали вывод: в плане десятилетия детства, разработанном Минтруда, заложены элементы ювенальной идеологии. Проект документа, оперативно спущенный для ознакомления в ОП регионов, «вобрал» в себя практически все ювенальные «достижения» последних лет, на протяжении которых вектором семейной политики в России «рулила» скопированная с западных лекал Национальная стратегия действий в интересах детей от 2012 года. В проекте вновь разработанного плана есть и «телефон доверия» (жалобы на родителей), и «секспросвет» с малых лет, и пресловутое «жестокое обращение», которым теперь «ювеналы» именуют элементарное воспитание ребенка родителями. И другие, умело завуалированные под «заботу о детях» ювенальные технологии. Такое «десятилетие детства» нам не нужно», - говорится в заявлении РВС.
Одиночный пикет РВС в рамках всероссийского протеста пройдет 2 августа на площади «Азатлык»
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