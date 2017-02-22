В Челнах «ролевые игры» супругов и их знакомого закончились поножовщиной

В Челнах супруги пригласили к себе в гости знакомого - разнообразить свою сексуальную жизнь. Но после того, как фантазии мужа были удовлетворены, он приревновал свою благоверную к новому партнеру.

Идея внести изюминку в интимную жизнь пришла мужу, - рассказывает Елена. Он позвал в гости своего знакомого - 53-летнего жителя Мамадыша. После совместно распитого алкоголя троица из кухни переместилась в спальню.

После близости супруга обуяла ревность, - вспоминает женщина, - он схватил кухонный нож и нанес второму мужчине несколько ударов. Гость упал без сознания, сообщает Эфир24.

Супруги вызвали медиков, но прибывшей бригаде «скорой» оставалось лишь констатировать смерть мужчины и позвонить в полицию. Ревнивый муж не стал отпираться и сознался в содеянном.