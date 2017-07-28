В Челнах Росгвардия приняла участие в мероприятиях, посвященных памяти Высоцкого

Сотрудники Росгвардии Челнов совместно с членами ветеранской организации территориального органа поучаствовали в мероприятиях, посвященных памяти поэта, актера и музыканта Владимира Высоцкого, сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ.

В центре творческого наследия Владимира Высоцкого Валентина Корсункова, сопровождавшая труппу «Театра на Таганке» во время гастролей в Челнах летом 1947 года, встретилась с поклонниками артиста. Она рассказала собравшимся о своих воспоминаниях о Высоцком и его выступлениях перед челнинцами. Росгвардейцы ознакомились с тематической экспозицией центра и почтили память артиста у мемориала, который был создан местным скульптором Владимиром Нестеренко.

Затем мероприятие продолжилось на площади Высоцкого, где музыканты клуба авторской песни имени Владимира Семеновича дали концерт, пишет "Татар-Информ".