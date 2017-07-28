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27 июля в 15:43
У челнинцев будут в августе длительные выходные
У челнинцев будут в августе длительные выходные

В связи с Днем республики Татарстан и Курбан-байрам, последняя рабочая неделя месяца станет трехдневной.

27 июля в 14:26
В Челнах отпразднуют День коренных жителей
В Челнах отпразднуют День коренных жителей

Ожидается, что на встречу приедут бывшие челнинцы, которые сейчас живут в других городах России и странах СНГ.

27 июля в 13:43
Сотрудники «КАМАЗа» станцевали вальс на погрузчиках (ВИДЕО)
Сотрудники «КАМАЗа» станцевали вальс на погрузчиках (ВИДЕО)

На заводе прошел конкурс профомастерства среди самых опытных водителей.

27 июля в 13:36
В Челнах Росгвардия приняла участие в мероприятиях, посвященных памяти Высоцкого
В Челнах Росгвардия приняла участие в мероприятиях, посвященных памяти Высоцкого

Валентина Корсункова, сопровождавшая труппу «Театра на Таганке» во время гастролей в Челнах летом 1947 года, встретилась с поклонниками артиста.

27 июля в 12:38
Выручка КАМАЗа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 31% до 61,9 млрд рублей
Выручка КАМАЗа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 31% до 61,9 млрд рублей

В период с января по июнь на российском рынке тяжелых грузовых автомобилей было реализовано 12 986 единиц автотехники.

27 июля в 12:00
В Челнах создадут академию футбольных фанатов
В Челнах создадут академию футбольных фанатов

Проект ФК «КАМАЗ» будет направлен на дальнейшее развитие болельщицкого движения и культуры футбольных фанатов.

27 июля в 11:22
Гражданин Индии, которого депортировали из Челнов, подал жалобу в ЕСПЧ
Гражданин Индии, которого депортировали из Челнов, подал жалобу в ЕСПЧ

Набережночелнинский городской суд вынес решение о штрафе в 30 тысяч рублей и высылке и-за миссионерской деятельности.

27 июля в 10:16
Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева
Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева

Металлическую скульптуру в виде герба города планируют сделать ко Дню республики.

27 июля в 09:35
Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ
Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ

Создатели документальной работы обещают показать реальную жизнь “ночных бабочек”.

27 июля в 09:18
После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ
После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ

По оценке экспертов, форвард «Ак Барса» точно получит контракт на миллион долларов.


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Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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в 13:36
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах Росгвардия приняла участие в мероприятиях, посвященных памяти Высоцкого

В Челнах Росгвардия приняла участие в мероприятиях, посвященных памяти Высоцкого

Сотрудники Росгвардии Челнов совместно с членами ветеранской организации территориального органа поучаствовали в мероприятиях, посвященных памяти поэта, актера и музыканта Владимира Высоцкого, сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ.

В центре творческого наследия Владимира Высоцкого Валентина Корсункова, сопровождавшая труппу «Театра на Таганке» во время гастролей в Челнах летом 1947 года, встретилась с поклонниками артиста. Она рассказала собравшимся о своих воспоминаниях о Высоцком и его выступлениях перед челнинцами. Росгвардейцы ознакомились с тематической экспозицией центра и почтили память артиста у мемориала, который был создан местным скульптором Владимиром Нестеренко.

Затем мероприятие продолжилось на площади Высоцкого, где музыканты клуба авторской песни имени Владимира Семеновича дали концерт, пишет "Татар-Информ".

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Комментарии:


. 27.07.2017 16:08

РЕДАКТОРЫ ВЫПУСКА!!! Вы хоть читаете, что пишите?
Какое лето 1947 года? В 1947 году Валентине Корсуковой было лет 5.
Фамилию исправьте: Корсукова.

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