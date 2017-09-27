С 1 октября в Челнах прекращается бесплатная перевозка дачников

С 1 октября в Набережных Челнах завершается дачный сезон. С этого дня прекращается бесплатная перевозка в садоводческие или дачные объединения.
Напомним, в Челнах вот уже много лет осуществляется бесплатная перевозка садоводов-льготников, на что из бюджета города выделяется 15 млн рублей. Дачный сезон традиционно начинается 1 мая и заканчивается 30 сентября. Бесплатные поездки осуществляются по талонам, которые выдаются социально незащищенным категориям горожан. В Челнах правом бесплатного проезда в сады-огороды обладает более 14 тысяч человек, сообщает пресс-служба мэрии города.
Стоимость проезда льготников в этом году формировалась из расчета 2 рубля 25 копеек за километр. В 2017 году она осталась на уровне прошлого года. Для наиболее удаленных от города садоводческих обществ стоимость проезда даже была снижена.
Пассажирские перевозки осуществлялись в 84 садоводческие объединения, в 40 направлениях по 28 маршрутам. Для этого МУП «Электротранспорт» в будни выводило на линии 45 автобусов.
Мэр города Наиль Магдеев, рассказывая о бесплатном проезде для дачников, неоднократно подчеркивал: ««Предоставление талонов на бесплатный проезд в сады-огороды – наша инициатива. Компенсация идет из городского бюджета. Подобное существует только в Набережных Челнах».
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