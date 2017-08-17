В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»

Как рассказали «Вечерке» в пресс-службе УМВД города, по шести уголовным делам были осуждены восемь человек. Двое из низ получили реальные сроки, один условный, а остальных приговорили к обязательным работам.

Так, игровые салоны обнаружили в 37, 32, 16, 3, 45, 59 комплексах и в 17 микрорайоне поселка ЗЯБ, на бульваре Кол Гали, улице Абдулы Алиша. Игорный бизнес пресекли и в поселке Орловка на улице Земляков, причем два раза: в декабре 2016 и в мае 2017 года.

Правоохранители отмечают снижение преступлений в сфере незаконной организации и проведении азартных игр. В прошлом году в суд было направлено 36 уголовных дел.

Всего полиция изъяла 816 единиц техники (в 2016 году - 2193).