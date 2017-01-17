В Челнах Сбербанк вывалил чеки в подъезд жилого дома

Аноним прислал в "Народный уонтроль" фотографии из подъезда жилого дома 62/29, на которых видно огромное количество чеков, вываленных на пол как внутри подъезда, так и на землю возле него. "Это происходит регулярно, как я понимаю там храниться информация, если да, пускай уничтожают, если нет, пускай спасут дерево, сдают макулатуру, в д/с и школах бесплатно ящики для сбора ставят и им поставят" - написал челнинец.