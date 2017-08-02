В Челнах сбор налогов в федеральный бюджет увеличился на 85%

За первое полугодие 2017 года налоговой инспекцией автограда в федеральный бюджет мобилизовано 16,5 млрд. руб., что на 85% больше уровня поступлений за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба исполкома города.

В бюджет республики зачислено 5,6 млрд. руб. налоговых платежей, что на 34% больше уровня прошлого года. Платежи в городской бюджет возросли на 9% и составили 1,7 млрд. рублей. Сумма страховых взносов увеличилась на 366 млн. руб, до 8,3 млрд. рублей.

В ходе выездных инспекционных проверок было взыскано 97 млн. рублей дополнительных поступлений. Недобросовестным налогоплательщикам было начислено к уплате 95 млн. рублей в бюджеты всех уровней.



