В Челнах сгорел автомобиль: водитель скрылся с места ДТП

|18 октября в 13:49
По информации следствия, десять лет назад супруга старшего брата ушла жить к младшему, однако через некоторое время начала встречаться с обоими мужчинами, из-за чего и возник конфликт.
|18 октября в 13:48
«Ока» загорелась на первой автодороге. Площадь пожара составила три квадратных метра.
|18 октября в 11:23
Статистика показывает, что рождаемость в Набережных Челнах падает.
|18 октября в 11:05
Проведены обыски по восьми адресам, которые использовали члены альметьевского звена запрещенной в России международной террористической организации.
|18 октября в 10:45
Татарстан приобретет для детских поликлиник 7 рентгенодиагностических комплексов на сумму более 50 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
|18 октября в 10:14
У злоумышленников изъяли соленую и замороженную рыбу, среди которой лещ, толстолобик, белый амур, сом, жерех, сазан, окунь.
|18 октября в 09:59
Месяц занятий обойдется вам в 3 000 рублей. Для тех, кто не уверен, что сможет посещать занятия регулярно, предусмотрено разовое посещение за 200 рублей.
|18 октября в 08:57
Россиян зимой ждет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го, трехдневный отдых с 23 по 25 февраля.
|18 октября в 08:47
Депутат представил в фонд соцстрахования подложные документы о частичной утрате трудоспособности и по ним с 2008 по 2017 год незаконно получил выплаты на сумму более 1,8 млн рублей.
|18 октября в 08:22
Вице-премьер призвала другие регионы перенимать «такой замечательный опыт у Татарстана, нацеленный на решение вопросов преодоления бедности, развития среднего класса».
Комментарии посетителей
гиблое там место,с одной стороны есть светофор,а с другой его не видно- вопрос ? для кого поставили...
Лучше бы не мешали частникам, они бы и с маршрутами определились и сервис нужный ввели.
Да у меня 8-ми летняя дочь полиглот оказывается!
неужели мафия и правда бессмертна?!...
16 октября 2017 г. Как сообщало EADaily, сегодня стало известно, что прокуратура Казани потребовала от директоров...
В новом горде на усманова , 51/01В , (рядом с Челны-Газ) ,тоже работает игровушка ,никто и не думает закрывать....
с красным дипломом,после армии- нет работы
Дикари! ...И папа и сынок!
С октября медикам Татарстана повысили зарплату, но медсестры недовольны: теперь их квалифицированный труд...
При чем здесь ярмарки? Мальчишка перебегал дорогу в неположенном месте, в любой другой день мог попасть под...
Какая разница: президент или глава республики? Минниханову что заняться больше нечем? Проблем в республике...
Дорога НЕ место, для проведения ярмарок!!! И тем более, дорога НЕ место для продажи пищевых продуктов !!!!
Зачем устраивают ярмарку в необустроенном месте - прямо на дороге?
и зачем надо было деньги тратить-если участковых ни когда на месте не бывает-хоть зазвонись
А в чем заключается социальная значимость бассейна на 50 метров или зоопарка с яхт-клубом ? Ой, наверное если...
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Детский комбез за 3.500, можно и без интеренета было найти, ну в конце концов заказать через официальный...
«Мы открыты к диалогу с местной властью, неоднократно мы выходили к исполкому со своими проектами,...
а как органами объясняются обыски? или никак? просто кошмарят бизнес?
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