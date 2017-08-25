Стали известны подробности несчастного случая, произошедшего 21 августа на Литейном заводе КАМАЗа со слесарем-ремонтником. Сотрудник поднимался по вертикальной лестнице на ремонтную площадку плавильной печи и сорвался вниз с четырехэтажной высоты. Из узкого технологического проема его извлекали спасатели с помощью альпинистского оборудования. Пострадавшего со множественными переломами ребер, травмой позвоночника и ушибом правого легкого доставили в отделение реанимации БСМП, сообщают "Вести Камаза".
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Сегодня в новостях:
|25 августа в 15:09
В Челнах слесаря-ремонтника доставали из узкого проема спасатели-альпинисты
Стали известны подробности несчастного случая, произошедшего на Литейном заводе КАМАЗа.
|25 августа в 14:27
В лобовом столкновении машин на трассе в Татарстане выжил только подросток
“Калина” под управлением 44-летнего водителя на высокой скорости выехала на встречную полосу и врезалась в «Ленд Ровер».
|25 августа в 13:31
Дело за откровенную фотосессию в храме под Елабугой возбуждать не стали
Следствие посчитало, что организаторы фотосессии не планировали оскорбить чувства верующих.
|25 августа в 12:42
Верховный суд Татарстана оставил известного челнинского фотографа в тюрьме
Аппеляционная жалоба, которую Евгений Веретенников подал на приговор Набережночелнинского суда, была отклонена.
|25 августа в 12:25
В Татарстане запретили охоту на глухаря
Вместе с этим полностью из запрета вышла охота на серую куропатку, но не во всех охотничьих угодьях.
|25 августа в 10:46
В старой части Челнов открылся “мини-филиал” ГИБДД
На этой площадке будут в игровой форме проводить открытые уроки для детей с целью профилактики нарушений дорожного движения.
|25 августа в 09:44
В трамваях Челнов пассажирам расскажут любопытные факты о городе (ВИДЕО)
В видеохостинге YouTube появилось видео с записями аудиороликов на русском и татарском языках.
|25 августа в 09:22
В Татарстане врачи будут заполнять документы с помощью голоса
В РТ успешно опробовали модуль Voice2Med. Эта система сама вводит данные в электронную карту под диктовку доктора. «Умный» модуль понимает сложные медицинские термины.
|25 августа в 09:11
Бывший вратарь ХК «Челны» получил бессрочную дисквалификацию
Эдуард Захарченко признался в сдаче международного матча, за который получил 60 тысяч долларов.
|25 августа в 08:51
В Татарстане ребенок умер от теплового удара в закрытом автомобиле
Сожитель бабушки малыша пошел косить сено, забыв о том, что мальчик в машине. Через несколько часов он вернулся и обнаружил, что ребенок мертв.
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Правдомер
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Владимир ПутинПрезидент Российской Федерации
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27 июля, 2017
Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".
Комментарии посетителей
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полностью присоединяюсь к Камилле
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