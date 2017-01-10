В Челнах собирают добровольцев на поиски пропавшего инвалида-эпилептика

Всех желающих помочь координаторы ждут в торговом центре "Омега".

Напомним, что 34-летний Азата Сулейманова, страдающего эпилепсией, ищут с 7 января. Пока его мама и сестра закрывали машину, парень ушел в сторону подъезда и в считанные минуты пропал. Родственники подчеркивают, что молодой человек нуждается в медицинской помощи, так как за ним нужен постоянный уход и он должен регулярно принимать лекарства.

ПРИМЕТЫ: Худощавого телосложения, на вид 23-25 лет. Был одет в синюю куртку с серым капюшоном, на голове серая шапка и капюшон, черные вельветовые брюки, на руках черный пакет с термосом.

Все, кто обладает какой-либо информацией о местоположении Азата, просьба звонить на телефон редакции: 34-71-20 или по номерам: 8 927-465-00-02 или 8 904-674-25-17.