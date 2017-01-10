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10 января в 17:18
В Челнах собирают добровольцев на поиски пропавшего инвалида-эпилептика
В Челнах собирают добровольцев на поиски пропавшего инвалида-эпилептика

Всех желающих помочь координаторы ждут в торговом центре “Омега”.

10 января в 16:33
В Челнах продают опасную для здоровья “незамерзайку”
В Челнах продают опасную для здоровья “незамерзайку”

Медики предупреждают, что содержащийся в ней метанол может вызвать паралич нервной системы. Он не имеет запаха и цвета, так что водитель не сможет определить, содержится ли вещество в жидкости.
10 января в 15:49
Вкладчики Татфондбанка и Интехбанка сняли свой Manneguin Challenge (ВИДЕО)

Таким образом клиенты банков обратились к Президенту РФ Владимиру Путину.

10 января в 13:34
ФК КАМАЗ дарит айфоны своим болельщикам
ФК КАМАЗ дарит айфоны своим болельщикам

Первый розыгрыш телефона в рамках акции «Анкета Болельщика» пройдет 13 января.

10 января в 13:12
Ford Sollers заявил о переходе на 5-дневную рабочую неделю
Ford Sollers заявил о переходе на 5-дневную рабочую неделю

В Набережных Челнах производство на заводе стартует 12 января, в Елабуге – 16 числа.

10 января в 12:35
В Челнах пройдет городское первенство по туризму
В Челнах пройдет городское первенство по туризму

Командам предстоит ориентирование по территории парка Гренада и соревнования по экстремальным и туристическим видам спорта.

10 января в 11:53
На пляже санатория в Сочи обнаружены останки тел и обломки рухнувшего Ту-154
На пляже санатория в Сочи обнаружены останки тел и обломки рухнувшего Ту-154

Необычные предметы прибило к берегу, где их заметили сотрудники охраны санатория.

10 января в 10:11
“КАМАЗ-Мастер” выложил ролик в стиле Mannequin Challenge (ВИДЕО)

Видео в рамках всемирного флешмоба челнинские спортсмены, которые сейчас проходят “испытание Дакаром”, сняли на бивуаке.

10 января в 09:57
Татарстанец заживо сгорел в автомобиле после столкновения с фурой (ВИДЕО)
Татарстанец заживо сгорел в автомобиле после столкновения с фурой (ВИДЕО)

По данным ГИБДД, автомобиль «Опель Астра» столкнулся с грузовиком «МАЗ». После аварии легковой автомобиль воспламенился, его водитель скончался на месте аварии.

10 января в 09:51
Камазовцы ушли в двухнедельный оплачиваемый отпуск
Камазовцы ушли в двухнедельный оплачиваемый отпуск

Отпуск коснулся основной части персонала, но не всей. В штатном режиме продолжают работать ремонтные и сервисные службы. К работе камазовцы приступят 23 января.

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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Индекс правды: 86%
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Новости

Выпуск 1 от 10 января, 2017г.
11 января 2017г. 04:57

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Это Ганиятуллин Фазыл
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Видео:
Вкладчики Татфондбанка и Интехбанка сняли свой Manneguin Challenge (ВИДЕО)
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




ГлавнаяВечерка On-Line
в 17:18
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах собирают добровольцев на поиски пропавшего инвалида-эпилептика

В Челнах собирают добровольцев на поиски пропавшего инвалида-эпилептика

Всех желающих помочь координаторы ждут в торговом центре "Омега". 

Напомним, что 34-летний Азата Сулейманова, страдающего эпилепсией, ищут с 7 января. Пока его мама и сестра закрывали машину, парень ушел в сторону подъезда и в считанные минуты пропал. Родственники подчеркивают, что молодой человек нуждается в медицинской помощи, так как за ним нужен постоянный уход и он должен регулярно принимать лекарства.

ПРИМЕТЫ: Худощавого телосложения, на вид 23-25 лет. Был одет в синюю куртку с серым капюшоном, на голове серая шапка и капюшон, черные вельветовые брюки, на руках черный пакет с термосом.

Все, кто обладает какой-либо информацией о местоположении Азата, просьба звонить на телефон редакции: 34-71-20 или по номерам: 8 927-465-00-02 или 8 904-674-25-17.

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