В Челнах сократят количество микроавтобусов

Исполком просит перевозчиков следовать конкурсной документации, где четко прописано количество машин. Число машин на каждом маршруте будет сокращено в среднем на 10 единиц, соответственно вдвое увеличится и время ожидания.

Перевозчики прогнозируют, что больше всего от таких кардинальных изменений пострадают заводчане, поскольку в час-пик по маршрутам, ведущим на заводы КамАЗа, запускалось большое количество машин и курсировали они каждые три минуты. Теперь интервал увеличится в среднем до 7 минут.

У челнинцев есть альтернатива - оранжевые автобусы. Другой вопрос: смогут ли они заменить микроавтобусы? На самом предприятии МУП «Электротранспорт» от комментариев отказались, сообщив лишь о том, что все данные о количестве автобусов и количестве пассажиров, которых они готовы перевозить, переданы в исполком. Сокращение коснется 100 микроавтобусов, без работы останутся 200 водителей.

К чему приведут такие изменения в работе общественного транспорта пока не ясно, известно одно: дорога у многих челнинцев займет гораздо больше времени, чем обычно, пишет Эфир-24.