В Челнах сократят количество микроавтобусов

Исполком просит перевозчиков следовать конкурсной документации, где четко прописано количество машин. Число машин на каждом маршруте будет сокращено в среднем на 10 единиц, соответственно вдвое увеличится и время ожидания.
Перевозчики прогнозируют, что больше всего от таких кардинальных изменений пострадают заводчане, поскольку в час-пик по маршрутам, ведущим на заводы КамАЗа, запускалось большое количество машин и курсировали они каждые три минуты. Теперь интервал увеличится в среднем до 7 минут.
У челнинцев есть альтернатива - оранжевые автобусы. Другой вопрос: смогут ли они заменить микроавтобусы? На самом предприятии МУП «Электротранспорт» от комментариев отказались, сообщив лишь о том, что все данные о количестве автобусов и количестве пассажиров, которых они готовы перевозить, переданы в исполком. Сокращение коснется 100 микроавтобусов, без работы останутся 200 водителей.
К чему приведут такие изменения в работе общественного транспорта пока не ясно, известно одно: дорога у многих челнинцев займет гораздо больше времени, чем обычно, пишет Эфир-24.
Комментарии посетителей
Вот не полюбила я этот магнит-косметик с самого начала)) Все-таки есть у нас хороший Впрок. Если бы там еще...
Ты просто дурак
Надо помнить о всех, кто причастен к этой трагедии - о президенте, который открыл ворота мигрантам - о...
Так все правильно - чем дольше строят, тем выше цена. Поэтому выгодно как можно дольше строить, неужели...
дорога не чищена,гололед,куча разворотов,сужение трассы-куда ей еще ехать
План такой - получить (наверное) джип за 4 ляма и позолоченную цацку, продать все это , что бы купить конуру в...
Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...