В Челнах состоится 4 сезон проекта «Фабрика Предпринимательства»

18 февраля в 10:30 состоится открытие 4 сезона проекта «Фабрика Предпринимательства» в Молодежном Центре «Нур» города Набережные Челны.

Участниками являются молодые люди, прошедшие все отборочные задания, в возрасте от 20 до 42 лет из городов Челны, Нижнекамск, Мензелинск, Елабуга, Тукаевский район, Менделеевск, Заинск.

С 11 января по 5 февраля было проведено 7 образовательных мастер классов и 24 презентации проекта, слушателями которых стало более 2 500 человек. На основе отборочных мастер классов было выбрано 60 участников проекта.