В Челнах сотрудник салона сотовой связи забрал себе один из телефонов

6 месяцев условно получил бывший сотрудник салона связи «Мегафон Ритейл» Антон Ш. К такому сроку приговорил мужчину Набережночелнинский городской суд за "присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".

Как сообщает прокуратура города, мужчина был старшим продавцом салона и материально-ответственным лицом. Используя свое служебное положение, он решил оставить вверенный ему сотовый телефон себе.

С предъявленным обвинением Антон Ш. согласился, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Учитывая это и положительную характеристику с места жительства, ему было назначено наказание в лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год.

Приговор вступил в законную силу.