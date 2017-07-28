В Челнах создадут академию футбольных фанатов

В этом году в Набережных Челнах появится собственная Академия футбольных фанатов. О ее создании объявят завтра на пресс-конференции руководства ФК «КАМАЗ» и пивоваренной компании «EFES Rus», один из брендов которой недавно стал титульным спонсором клуба на три года.

Академия фанатов – один из проектов футбольного клуба «КАМАЗ» в рамках клубной маркетинговой концепции #поддержисвоих, который направлен на дальнейшее развитие болельщицкого движения и культуры футбольных фанатов в Набережных Челнах. Во время брифинга СМИ расскажут о том, как будет работать Академия, как болельщики смогут «поступить» в нее, а также на пресс-конференции объявят официальное название Академии.