В Челнах создадут академию футбольных фанатов

В этом году в Набережных Челнах появится собственная Академия футбольных фанатов. О ее создании объявят завтра на пресс-конференции руководства ФК «КАМАЗ» и пивоваренной компании «EFES Rus», один из брендов которой недавно стал титульным спонсором клуба на три года.
Академия фанатов – один из проектов футбольного клуба «КАМАЗ» в рамках клубной маркетинговой концепции #поддержисвоих, который направлен на дальнейшее развитие болельщицкого движения и культуры футбольных фанатов в Набережных Челнах. Во время брифинга СМИ расскажут о том, как будет работать Академия, как болельщики смогут «поступить» в нее, а также на пресс-конференции объявят официальное название Академии.
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