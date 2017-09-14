В Челнах спасатели вскрыли пол в детском саду, чтобы спасти детей

ЧП произошло накануне днем, в детском саду №54, который расположен в 26комплексе.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, ближе к обеду на номер 112 поступил звонок от сотрудников учреждения, которые сообщили что под полом осиное гнездо.

Прибывшие на место спасатели вскрыли полы и уничтожили рой. Ни воспитатели, ни дети не пострадали.