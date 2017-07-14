В Челнах спасатели вывезли гнездо ос из квартиры, где находился ребенок

Сотрудники МЧС вывезли из балкона одной из квартир в 4 комплексе рой ос (или пчел), сообщает пресс-служба МЧС по РТ. Взволнованные челнинцы обратились к спасателям накануне вечером.

Звонившие сообщили, что в доме находился маленький ребенок.

Дежурная смена взяла гнездо и перевезла насекомых в безопасное для окружающих место - в лесопосадку.