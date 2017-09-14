В Челнах спасатели вызволили водителя из зажатого КАМАЗа

48-летнего водителя КАМАЗа, попавшего в ДТП, пришлось вызволять спасателям. Его зажало в салоне большегруза. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

ЧП произошло сегодня, в 10:18, на первой автодороге напротив ТЦ «Эссен». Водитель автомобиля КАМАЗ 55111 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впередиидущим автомобилем КАМАЗ 55111. В итоге водителя госпитализировали в БСМП с ушибленной раной левого колена, ушибом правого коленного сустава, ссадинами правой голени и бедра.