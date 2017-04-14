В Челнах ссора между двумя знакомыми переросла в перестрелку

25-летнего жителя поселка ГЭС с огнестрельным ранением госпитализировали в БСМП 11 апреля. Медики диагностировали у него проникающее огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением легкого и огнестрельное ранение поясничной области.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, по данному возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Нападавшем оказался неработающий 24-летний житель поселка ГЭС. Парень вину отрицать не стал и признался, что стрелал в потерпевшего из зарегистрированного травматического пистолета.

Он рассказал полиции, что между ними имелся давний конфликт. 11 апреля он вместе с двумя знакомыми в очередной раз попытался выяснить отношения. Разговор очень быстро перешел в потасовку, в ходе которой задержанный и произвел выстрелы в своего оппонента.

При задержании челнинец не оказал сопротивления.

Учитывая, что он признался в содеянном и имеет на иждивении малолетнего ребенка, на период следствия он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, отмечает пресс-служба.