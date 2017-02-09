В Челнах стартовал фотоконкурс «Мой город. Времена года»

В Набережных Челнах стартовал городской фотоконкурс «Мой город. Времена года». В конкурсе могут принять участие все желающие не зависимо от возраста.

Конкурс проводится в четыре этапа: «Зима в Набережных Челнах», «Весна в Набережных Челнах», «Лето в Набережных Челнах», «Осень в Набережных Челнах». Подробнее со сроками проведения этапов можно ознакомиться на сайте: дк-камаз.рф

На фотоконкурс принимаются фотографии любого жанра по указанным номинациям. Каждый участник может заявить на конкурс неограниченное количество фотографий – как цветных, так и черно-белых.

Жюри определяет победителей конкурса, занявших 1-е, 2-е и 3-е место в каждой номинации. Победители награждаются дипломами и призами.