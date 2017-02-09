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08 февраля в 14:17
Челнинцы обсудят, какими хотят видеть места отдыха
Челнинцы обсудят, какими хотят видеть места отдыха

11 и 12 февраля пройдут публичные обсуждения проектов благоустройства  бульваров Шишкинский и Тинчурина, а также второй очереди набережной Габдуллы Тукая.

08 февраля в 13:25
Из Центра ядерной медицины в РТ исчезла радиоактивная игла
Из Центра ядерной медицины в РТ исчезла радиоактивная игла

Сообщение о пропаже поступило в 10 часов утра. Игла размером 2,5см х 0,8мм была сделана из материала «Кобальт 60», исчезла из сейфа закрытого хранилища.

08 февраля в 11:07
В РТ запустили первый в России электронный сервис для льготников
В РТ запустили первый в России электронный сервис для льготников

Он доступен в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, позволяет подавать электронное заявление о предоставлении набора услуг.

08 февраля в 10:57
В Челнах увеличили размер именных стипендий и премий мэра в области молодежной политики
В Челнах увеличили размер именных стипендий и премий мэра в области молодежной политики

Для поддержки молодежного общественного движения в Челнах ежегодно вручается 20 именных стипендий мэра города. Теперь стипендия мэра города составит 24 тысячи, а премии – 20 тысяч рублей.

08 февраля в 10:27
В Челнах стартовал фотоконкурс «Мой город. Времена года»
В Челнах стартовал фотоконкурс «Мой город. Времена года»

Конкурс проводится в четыре этапа: «Зима в Набережных Челнах», «Весна в Набережных Челнах», «Лето в Набережных Челнах», «Осень в Набережных Челнах».

08 февраля в 09:33
Рустам Минниханов совершил малый хадж
Рустам Минниханов совершил малый хадж

Президенту Татарстана предоставили возможность совершить особый ритуал паломника – прикоснуться к Хаджар аль-асвад, Черному камню, и совершить молитву.

07 февраля в 19:00
На М-7 у Елабуги появился “пункт обогрева”
На М-7 у Елабуги появился “пункт обогрева”

Из-за приближающихся морозов он может спасти многих автомобилистов на трассе.

07 февраля в 16:54
3 миллиона рублей предлагают следователи за помощь в поимке маньяка (ВИДЕО)

Жертвами серийного убийцы стали 22 женщины в различных регионах Поволжья - в республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Челябинской области, Перми и Башкирии.

07 февраля в 15:04
ГИБДД просят обратить внимание на игру “Беги или умри”
ГИБДД просят обратить внимание на игру “Беги или умри”

Новая забава российских подростков - перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом.

07 февраля в 12:19
“КАМАЗ” научит “Ростех” деньги считать
“КАМАЗ” научит “Ростех” деньги считать

Автогигант с рабочим визитом посетили директор функции казначейства ГК «Ростех» Илина Мигаль и руководитель направления казначейских операций.


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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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09 февраля 2017г. 02:41

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Видео:
3 миллиона рублей предлагают следователи за помощь в поимке маньяка (ВИДЕО)
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Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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в 10:27
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах стартовал фотоконкурс «Мой город. Времена года»

В Челнах стартовал фотоконкурс «Мой город. Времена года»

В Набережных Челнах стартовал городской фотоконкурс «Мой город. Времена года». В конкурсе могут принять участие все желающие не зависимо от возраста.
Конкурс проводится в четыре этапа: «Зима в Набережных Челнах», «Весна в Набережных Челнах», «Лето в Набережных Челнах», «Осень в Набережных Челнах». Подробнее со сроками проведения этапов можно ознакомиться на сайте: дк-камаз.рф

На фотоконкурс принимаются фотографии любого жанра по указанным номинациям. Каждый участник может заявить на конкурс неограниченное количество фотографий – как цветных, так и черно-белых.

Жюри определяет победителей конкурса, занявших 1-е, 2-е и 3-е место в каждой номинации. Победители награждаются дипломами и призами.

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