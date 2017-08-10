В Челнах стартовал прием заявок на участие в фестивале народных промыслов

Стартовал прием заявок для участия в региональном фестивале народных художественных промыслов (НХП) ремесел и декоративно-прикладного искусства (ДПИ) «Город мастеров». Фестиваль пройдёт 27 августа с 10:00 до 17:00 на площади перед ДК «КАМАЗ». В фестивале могут принять участие мастера НХП и ДПИ города Набережные Челны и Закамского региона, сообщает пресс-служба исполкома города.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы от мастеров НХП и ДПИ, выставки-продажи изделий НХП и ДПИ, конкурсы среди мастеров НХП и ДПИ по номинациям: «Челнинский сувенир», «Лучшее изделие с символикой Республики Татарстан», «Молодые дарования», «За сохранение традиций народного искусства», «За оригинальность авторского замысла», «Лучший мастер нетрадиционной техники» и культурно-развлекательная программа с участием творческих коллективов города.
Отметим, что в 2016 году фестиваль собрал более 70 мастеров из Удмуртской Республики, Новошешминского и Тукаевского районов, Камских Полян, Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов.
Организатором фестиваля является ДК «КАМАЗ», а также Центр декоративно- прикладного искусства и ремесел «Живая традиция» при поддержке Управления культуры Исполнительного комитета города Набережные Челны.
Для участия в фестивале необходимо прислать заявку с пометкой «Фестиваль НХП» до 24 августа на электронный адрес: dk-kamaz@mail.ru.
С положением фестиваля можно ознакомиться на сайте: www.дк-камаз.рф.
Телефон для справок: (8552) 54-77-39, 56-12-16.
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