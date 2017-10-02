В Челнах стартовала благотворительная акция «Подари тепло своей души»

В Набережных Челнах в рамках Декады старшего поколения стартовала ежегодная благотворительная акция «Подари тепло своей души».

Сбор теплых вещей и обуви для нуждающихся проходит на базе молодежного центра «Нур» со 2 по 27 октября по адресу: бульвар Академика Рубаненко, 2 (1/02) с 08.00 до 20.00.

Организатором акции выступает ДиМТОО «Фиолетовый НЕ ОН» при поддержке молодежного центра «Нур» и отдела по работе с молодежью управления образования и по делам молодежи исполнительного комитета города Набережные Челны.

Акция проходит в Декаду старшего поколения и адресована, в частности, этой категории граждан города, а также людям, нуждающимся в поддержке и помощи (многодетные семьи, матери-одиночки, ветераны ВОВ, инвалиды, одинокие люди и др.)

Выдача вещей будет производиться 28 и 29 октября с 15.00 до 18.00. Контактные телефоны: 8 (950) 314-54-64.