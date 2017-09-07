В Челнах стартуют сельхозярмарки

|07 сентября в 16:14
Родителям теперь придется ежедневно платить от 47,9 до 83,5 рублей за каждого ребенка-ученика.
|07 сентября в 16:03
Это повлечет дополнительные расходы из бюджета, объясняют в правительстве.
|07 сентября в 15:32
С 5 сентября в городе началась заключительная, осенняя опрессовка тепловых сетей.
|07 сентября в 14:40
Изъятая жидкость не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья человека и была не пригодна для употребления в пищевых целях.
|07 сентября в 14:00
Злоумышленник вывозил в лес тело по кусочкам в детской коляске.
|07 сентября в 13:25
С предъявленным обвинением мужчина согласился, признал свою вину и раскаялся в содеянном.
|07 сентября в 12:38
ЗАГС объявил тендер на музыкальное сопровождение торжественных бракосочетаний.
|07 сентября в 12:17
По заработной плате, налогам и страховым взносам у сельхозпредприятия образовались долги на сумму 23 миллиона рублей.
|07 сентября в 11:09
Зафиксированы случаи, когда жертвам звонят, якобы, сотрудники пенсионного фонда с целью выяснить персональные данные людей.
|07 сентября в 11:02
Участниками могут стать все желающие независимо от пола и возраста – заезды будут организованы для всех возрастных групп.
Комментарии посетителей
Жить по шаблону, писать по шаблону, жаловаться по шаблону. Все по шаблону.
...Чувство неполноценности что ли?” Задайте этот вопрос себе! Вы неверующая, поэтому ,Вам кажется, все мешает. ...
Этих шайтанов накажет Всевышний Иншаалах , эти нелюди ответят за кровь не винных. АллахуАкбар
вы наверное чиновник? или главный врач этой больницы? определил это по тому, как озвучиваете мечту всех...
Демонстративность есть не только в отправлении мусульманских обрядов, Вы о том забыли написать. Веруешь-не...
Мне тоже завывания эти мешают и почему я вообще их слушать должна? Почему в конце концов у нас наказывают за...
Пишите заявления вшколу и прокуратуру рф и минобр рф. есть группа где лежат шаблоны готовые для заявлений....
Человеку, который не выше и себя не слышит, Вам переехать жить ближе к церкви или в деревню, там колокольный...
Видимо, этот жалобщик его у себя в штанах очень глубоко спрятал? Наверное, с чувством собственного...
Убогими обычно называют тех, кому “плюй в глаза, а им это божья роса”. С ними можно творить всё, что угодно, они...
неправильно вы нас понимаете - наоборот, нам всё нравится: и рваные старые пелёнки (зря там решили новые...
Ну и кому, уважаемые налогоплательщики, это надо было? Пора в Могадишо сабантуи устраивать, пусть туда...
Такое ощущение, что одни убогие и обиженные жизнью пишут. Не нравится государственная медицина, идите в...
+150% и +100 пудов... про конверты особенно правильно - меньше писания для пиариния и больше конвертов с билетами и...
и медики эти просто - ППЦ ППЦ, че там еще диагностировать, жизнь, што ли ? если (цитирую) - “мужчина под окнами, в...
так само собой - если внизу на земле с признаками падения, то мужчина будет в крови. в чем же ему еще быть то ? ...
И не надо перется к врачам с негативом. Притесь к ним только с позитивом, например с таким, как конверт, а там...
да, самое главное - про сено. а че давайте сеном обтирать. сами же пишите, что ничего - выживали.
Да че там пеленки - не нравится больница или роддом - построй сам, тот который нравится. Плохие врачи - привези...
Что вы претесь к врачам с негативом? Пеленки чистые, ну и что что старые, врачи о ваших детях думали, чтобы...