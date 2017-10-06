В Челнах столкнулись ГАЗель, КАМАЗ и Мерседес

ДТП произошло накануне, в 14:03, на первой автодороге. На улице Метарургическая. 52-летнй водитель ГАЗели, который двигался со стороны улицы Техническая в сторону Мензелинского тракта, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с КАМАЗом. Последний в свою очередь, по инерции врезался, в Мерседес Бенз.

Как рассказали "ВЧ" в отделе пропаганды ГИБДД города, в результате, пострадал водитель ГАЗели. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, тупую травму живота и ушиб левого коленного сустава. Скорее всего мужчина был не пристегнут.

Всего за минувшие сутки в городе произошло 46 ДТП.