В Челнах суд удовлетворил иск прокуратуры о закрытии клуба

Сегодня Набережночелнинский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора о приостановлении эксплуатации помещения клуба «Андеграунд», расположенного на улице Раскольникова в 38 микрорайоне.

Напомним, что в ходе проверки там были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности: эвакуационные выходы из клуба выполнены шириной менее 1,2 м.; не обеспечено наличие второго эвакуационного выхода.

«Согласно заключению начальника ОНД по муниципальному образованию г. Набережные Челны УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан помещение клуба не соответствует требованиям пожарной безопасности, в связи с чем, нахождение в клубе может привести к угрозе жизни и здоровью людей» - сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Развлекательное заведение будет закрыто до устранения нарушений требований пожарной безопасности.