В Челнах судят за получение взяток судебного пристава

В Набережночелнинском суде стартовал процесс в отношении судебного пристава-исполнителя, которому предъявлено обвинение в получении взяток.

Всего сотруднику отдела судебных приставов №1 вменяется в вину четыре преступных эпизода, сообщает «Татар-информ».

По версии следствия, обвиняемый за определённую мзду выдавал фиктивные справки и незаконно снимал аресты со счетов. За свои услуги судебный пристав-исполнитель брал различные суммы – от 17 тысяч до 30 тысяч рублей, самый большой «гонорар» составил 100 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба – 170 тысяч рублей. Уголовное дело будет рассматриваться в суде в особом порядке.