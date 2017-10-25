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25 октября в 16:36
Госсовет РТ: Преподавание татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция
Госсовет РТ: Преподавание татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция

Учителя татарского языка за закрытыми дверями приняли резолюцию в адрес министра РФ Ольги Васильевой.

25 октября в 15:47
45-летнего мужчину из Тукаевкого района с ожогами доставили в реанимацию БСМП
45-летнего мужчину из Тукаевкого района с ожогами доставили в реанимацию БСМП

Возгорание началось в автомобиле КАМАЗ, где произошло замыкание электропроводки, затем перекинулось на гараж.

25 октября в 13:13
МВД предложило ужесточить наказание за повторную пьяную езду
МВД предложило ужесточить наказание за повторную пьяную езду

В настоящий момент наказание за пьяное вождение варьируется от штрафа в 30 000 руб. с лишением прав на срок от полутора до двух лет и до лишения свободы на срок до двух лет при повторном правонарушении.

25 октября в 12:25
В 2018 году в «Бегишево» откроют прямой авиарейс до турецкого Мармариса
В 2018 году в «Бегишево» откроют прямой авиарейс до турецкого Мармариса

Планируется, что полеты будет совершать российская авиакомпания AZUR AIR.

25 октября в 12:15
Ночью на трассе Челны – Заинск погиб неизвестный пешеход
Ночью на трассе Челны – Заинск погиб неизвестный пешеход

«Лада Приора», управляемая 31-летним водителем из Челнов, сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Мужчину отбросило на движущуюся иномарку «Киа Опирус».
25 октября в 10:31
В Челнах тело волонтера-зоозащитника было найдено в лифте
В Челнах тело волонтера-зоозащитника было найдено в лифте

Эксперты оперативно-следственной группы, выехавшие на место происшествия, обнаружили на теле умершей точечный след, предположительно, от укола.

25 октября в 08:45
Не подготовившие дома к зиме УК и ТСЖ Тукаевского района заплатят штраф
Не подготовившие дома к зиме УК и ТСЖ Тукаевского района заплатят штраф

По 4000 рублей штрафа придется заплатить управляющим компаниям «Тамерлан» и «Доверие», а также товариществу собственников жилья «Нефтебаза» Тукаевского района.

25 октября в 08:27
В РТ объявлен всероссийский конкурс детского рисунка «Природа родного края»
В РТ объявлен всероссийский конкурс детского рисунка «Природа родного края»

Принять участие в конкурсе могут дети от 7 до 9 лет; от 10 до 14 лет; от 15 до 18 лет. Необходимо зарегистрироваться до 1 ноября на сайте конкурса: www.эко2017.рф и разместить там свою работу в электронном виде.

25 октября в 08:22
У россиян появятся «вечные» электронные медкарты на госуслугах
У россиян появятся «вечные» электронные медкарты на госуслугах

В настоящее время на портале госуслуг можно вызвать доктора на дом, записаться на прием к врачу. В скором времени будут доступны еще две опции — просмотр истории болезни и оформление полиса ОМС.
25 октября в 07:56
В Челнах всплеск гриппа ожидается в конце октября
В Челнах всплеск гриппа ожидается в конце октября

С наступлением холодов традиционно увеличивается количество людей, заболевших гриппом.


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Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 42 от 24 октября, 2017г.
25 октября 2017г. 18:36

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в 10:31
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах тело волонтера-зоозащитника было найдено в лифте

В Челнах тело волонтера-зоозащитника было найдено в лифте

В Челнах проводится доследственная проверка по факту обнаружения мертвой женщины в лифте дома № 3 51-го комплекса, сообщает Набережночелнинское следственное подразделение СУ СК РФ по РТ.

Как сообщает «Татар-информ», тело 38-летней женщины обнаружили жители дома утром 22 октября в кабине лифта. Эксперты оперативно-следственной группы, выехавшие на место происшествия, обнаружили на теле умершей точечный след, предположительно, от укола. Эта информация, попав в местные СМИ и социальные сети, была уже дополнена подробностями, из которых выходило, что женщина скончалась, якобы, после дозы наркотика.

Позже выяснилось, погибшую женщину звали Лилия Валеева. Она была известным в Челнах зоозащитником – администратором приюта для бездомных животных «Бродяга». Волонтеры знали Лилию как человека чуткого, отзывчивого, уделявшего много времени спасению бездомных животных. Их возмутила озвученная в СМИ версия о возможной причине смерти Валеевой.

По версии родственников, причиной внезапной кончины Лилии Валеевой мог стать оторвавшийся тромб. По словам близких, накануне смерти женщине была сделана капельница, которая, по их мнению, была поставлена неправильно и могла стать причиной тромбоза.

Как сообщили корреспонденту информагентства в Набережночелнинском следственном подразделении СУ СК РФ по РТ, доследственная проверка продолжается, итоговые результаты экспертизы станут известны только через месяц.

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Комментарии:

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25.10.2017 11:58

уж сколько людей умирают от тромбоза и  очень многие после капельницы

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