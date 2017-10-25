В Челнах тело волонтера-зоозащитника было найдено в лифте

В Челнах проводится доследственная проверка по факту обнаружения мертвой женщины в лифте дома № 3 51-го комплекса, сообщает Набережночелнинское следственное подразделение СУ СК РФ по РТ.

Как сообщает «Татар-информ», тело 38-летней женщины обнаружили жители дома утром 22 октября в кабине лифта. Эксперты оперативно-следственной группы, выехавшие на место происшествия, обнаружили на теле умершей точечный след, предположительно, от укола. Эта информация, попав в местные СМИ и социальные сети, была уже дополнена подробностями, из которых выходило, что женщина скончалась, якобы, после дозы наркотика.

Позже выяснилось, погибшую женщину звали Лилия Валеева. Она была известным в Челнах зоозащитником – администратором приюта для бездомных животных «Бродяга». Волонтеры знали Лилию как человека чуткого, отзывчивого, уделявшего много времени спасению бездомных животных. Их возмутила озвученная в СМИ версия о возможной причине смерти Валеевой.

По версии родственников, причиной внезапной кончины Лилии Валеевой мог стать оторвавшийся тромб. По словам близких, накануне смерти женщине была сделана капельница, которая, по их мнению, была поставлена неправильно и могла стать причиной тромбоза.

Как сообщили корреспонденту информагентства в Набережночелнинском следственном подразделении СУ СК РФ по РТ, доследственная проверка продолжается, итоговые результаты экспертизы станут известны только через месяц.