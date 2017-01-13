В Челнах три человека пострадали в аварии иномарки и маршрутного автобуса

ДТП произошло накануне в 20:30 на перекрестке проспекта Сююмбике и проспекта Дружбы Народов.

38-летний мужчина за рулем «Фольксваген Поло», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил проезд автобусу «Форд Транзит», который ехал по проспекту Сююмбике.

Как рассказали "Вечерке" в отделе пропаганды ГИБДД города, в результате происшествия три пассажира маршрутного автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в БСМП.

Кстати, всего за минувшие сутки в городе произошло 71 ДТП.