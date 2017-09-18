В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа

Земля депутата горсовета Набережных Челнов Сергея Яковлева, которая некогда предназначалась под строительство выставочного центра ООО «Экспо-Кама», скорее всего, будет отдана под музей ПАО «КАМАЗ». Об этом «БИЗНЕС Online» сообщил начальник правового управления исполкома Ленар Ахметзянов.
«В адрес исполкома города поступило обращение от КАМАЗа о предоставлении земельного участка под строительство музея ПАО „КАМАЗ“. В соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса РФ договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона. При этом данный земельный участок не должен быть обременен правами третьих лиц. Согласно выписке из ЕГРП какие-либо права на земельный участок не зарегистрированы. По правилам землепользования и застройки города участок находится в зоне ЦД-1 — это зона деловых центров, которая предусматривает размещение объектов культурного развития (музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, библиотеки, кинотеатры и кинозалы, театры, филармонии, планетарии, цирки, зоопарки, океанариумы). Поэтому исполкомом принято решение выставить данный земельный участок на торги», — пояснил Ахметязнов.
Ранее земля находилась на праве аренды у ООО «Экспо-Кама». В период действия договора аренды Яковлев земельный участок не освоил, поэтому договор был расторгнут.
Напомним, что торги на участок площадью 5093 кв. м пройдут 18 октября. Начальный годовой размер арендной платы составляет 3,5 млн рублей, размер задатка — 2,8 млн рублей, шаг аукциона — 105 тыс. рублей. В качестве вида правообладания указана аренда на пять лет.
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