В Челнах установили контейнеры для раздельного сбора бумаги, пластика и металла

В Набережных Челнах прошел праздник «Экодвор». Старт серии экологических праздников был дан во дворе 46 комплекса, сообщает минэкологии РТ. Здесь рассказали о том, как правильно сортировать мусор, что можно получить из переработанного сырья, и какие отходы не принимаются в переработку. В рамках проекта в микрорайоне установили контейнеры для раздельного сбора бумаги, пластика и металла. Это позволит снизить количество мусора, попадающего на свалки, и научить горожан обращаться с отходами как с источником ценного вторсырья.
«Экодвор» - общероссийский проект, который направлен на формирование сообщества жителей, готовых на постоянной основе заниматься продвижением культуры и практики раздельного сбора отходов в своих дворах и городах. Организаторы проекта в Набережных Челнах планируют проведение праздника «Экодвор» в каждом районе автограда.
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|03 октября в 13:57
Челнинец, потерявший в ДТП палец, рассказал свою версию случившегося
Молодой человек рассказал пользователям сети, что палец спасти не удалось.
|03 октября в 13:22
Минздрав РФ не будет наказывать рублем отказавшихся от вакцинации детей родителей
Вместо денежных санкций ведомство хочет усилить разъяснительную работу о прививках. “Мы же не можем наказывать через родителей детей”, – сказала глава Минздрава Вероника Скворцова.
|03 октября в 12:43
В Казани проходят массовые эвакуации
Сообщения о тревоге поступают из школ города, Дворца земледельцев и здания Госсовета РТ.
|03 октября в 12:37
В Татарстане ГИБДД начала искать «гонщиков по встречке» с воздуха
На дорогах республики над самыми аварийными участками ГИБДД начала запускать аэростат, чтобы искать водителей, выезжающих на встречные полосы движения с нарушением ПДД.
|03 октября в 10:44
ФСБ провела обыски в тренинговой организации, которая работала и в Челнах
Супругам, обвиняемым в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
|03 октября в 10:24
В Челнах будут выбирать самый вкусный чак-чак
В конкурсе могут участвовать девушки и юноши от 16 до 30 лет.
|03 октября в 09:58
Жители Тукаевского района пожаловались в минэкологии РТ на двухметровый забор у реки
Специалисты составили административный протокол по статье «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе».
|03 октября в 08:32
В Челнах стартовала благотворительная акция «Подари тепло своей души»
Сбор теплых вещей и обуви для нуждающихся проходит на базе молодежного центра «Нур» по 27 октября 2017 года по адресу: бульвар Академика Рубаненко, 2 (1/02) с 08.00 до 20.00.
|03 октября в 08:27
При перекачке нефти из цистерны в Татарстане погиб рабочий
Мужчина забрался на емкость, чтобы начать перекачку. При этом он не надел противогаз и вдохнул ядовитые пары. Ему стало плохо и он упал вниз головой.
|03 октября в 08:17
В РТ погибла пенсионерка, которая пыталась спуститься с балкона по простыням
При себе у погибшей было обнаружено около 100 тысяч рублей, которые она копила на свои похороны. Следственный комитет принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
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Правдомер
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Олег МатвейчевПолитолог
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07 сентября, 2017
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
В Челнах установили контейнеры для раздельного сбора бумаги, пластика и металла
В Набережных Челнах прошел праздник «Экодвор». Старт серии экологических праздников был дан во дворе 46 комплекса, сообщает минэкологии РТ. Здесь рассказали о том, как правильно сортировать мусор, что можно получить из переработанного сырья, и какие отходы не принимаются в переработку. В рамках проекта в микрорайоне установили контейнеры для раздельного сбора бумаги, пластика и металла. Это позволит снизить количество мусора, попадающего на свалки, и научить горожан обращаться с отходами как с источником ценного вторсырья.
Комментарии посетителей
Главное чтобы потом из раздельных баков все в одну кучу не свалили, как у нас это любят делать. Прикрываясь...
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да вы лучше в каждый двор поставьте контейнера вместо своей болтовни
Официальный сайт исполкома города: http://nabchelny.ru/news/28190 21 октября в 11:00 часов на площади перед Органным залом в...
chelny-biz.ru: 22 октября в Набережных Челнах на площади Азатлык состоится пельменный праздник PelmenFest-2017. Он станет...
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