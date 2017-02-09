В Челнах увеличили размер именных стипендий и премий мэра в области молодежной политики

В Челнах вдвое увеличен размер именных стипендий и премий мэра в области молодежной политики

В Набережных Челнах в 2017 году будет увеличен размер именных стипендий в области общественной деятельности и премий мэра города в области молодежной политики. Об этом сообщили на итоговом совещании реализации молодежной политики в 2016 году, которое прошло 7 февраля.

Для поддержки молодежного общественного движения в Набережных Челнах ежегодно вручается 20 именных стипендий мэра города в области общественной деятельности и 10 премий для работников сферы молодежной политики.

Как сообщил заместитель начальника Управления образования и по делам молодежи, начальник отдела по работе с молодежью Александр Литвяков, их размер в нынешнем году увеличен вдвое. Теперь стипендия мэра города составит 24 тысячи, а премии – 20 тысяч рублей.