В Челнах увеличилось число смертельных ДТП

В связи с высокими показателями дорожного травматизма в Мензелинском районе и увеличением количества погибших в ДТП в городе Набережные Челны, на территории этих населенных пунктов состоятся профилактические мероприятия «Тоннель». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В рамках мероприятия будут проводиться массовые проверки водителей для профилактики грубых нарушений Правил дорожного движения (управление транспортным средством в состоянии опьянения либо будучи лишенным, либо не имеющим права управления ТС или не пристегнутым ремнем безопасности и т.п.).
Сообщается, что рейды будут проводится 12, 13 и 14 сентября, как в дневное, так и в ночное время суток.
Госавтоинспекция напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может привести к фатальным последствиям. Нарушители правил дорожного движения подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни и здоровье других участников дорожного движения.
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