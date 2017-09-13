В Челнах увеличилось число смертельных ДТП

В связи с высокими показателями дорожного травматизма в Мензелинском районе и увеличением количества погибших в ДТП в городе Набережные Челны, на территории этих населенных пунктов состоятся профилактические мероприятия «Тоннель». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В рамках мероприятия будут проводиться массовые проверки водителей для профилактики грубых нарушений Правил дорожного движения (управление транспортным средством в состоянии опьянения либо будучи лишенным, либо не имеющим права управления ТС или не пристегнутым ремнем безопасности и т.п.).

Сообщается, что рейды будут проводится 12, 13 и 14 сентября, как в дневное, так и в ночное время суток.

Госавтоинспекция напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может привести к фатальным последствиям. Нарушители правил дорожного движения подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни и здоровье других участников дорожного движения.