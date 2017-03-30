В Челнах увеличилось количество безработных

В Татарстане увеличилось количество безработных в ряде моногородов: это Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга и Менделеевск. Об этом сообщается на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

По состоянию на 28 марта в Набережных Челнах насчитывается 1,7 тыс. официально зарегистрированных безработных граждан, что на 64 человека больше, чем в прошлую отчетную дату. Уровень регистрируемой в городе безработицы составил 0,64 процента от численности рабочей силы.

Увеличилась численность безработных граждан и в таких моногородах Татарстана, как Нижнекамск, Елабуга и Менделеевск. По последним данным, на учете в центрах занятости населения этих городов числится 1,2 тыс., 503 и 115 безработных соответственно.

Между тем уменьшение количества безработных зарегистрировано в Чистополе, Зеленодольске, Камских Полянах.