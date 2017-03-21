В Челнах уволили водителя скорой, написавшего о «мертвых душах» в Тукаевской ЦРБ

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Сегодня в новостях:
21 марта в 16:13
Медведев распорядился об индексации пенсии с 1 апреля
Медведев распорядился об индексации пенсии с 1 апреля

Глава минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в ближайшие три года размер реальных пенсий в России будет снижаться на 0,5% ежегодно, даже несмотря на индексации.

21 марта в 15:33
АвтоВАЗ отзывает 106 тысяч автомобилей LADA Kalina и Granta
АвтоВАЗ отзывает 106 тысяч автомобилей LADA Kalina и Granta

Причиной послужил заводской брак троса сцепления в автомобилях с механической коробкой передач.

21 марта в 14:41
“Мастеровые”: доступен виртуальный 3D тур по театру
“Мастеровые”: доступен виртуальный 3D тур по театру

Теперь виртуально прогуляться по знаменитому театру города Набережные Челны можно из любой точки мира с помощью сети Интернет.

21 марта в 13:24
Владельцы «ТАИФА» снова в списке долларовых миллиардеров
Владельцы «ТАИФА» снова в списке долларовых миллиардеров

По данным Forbes братья Шаймиевы занимают 1795-ю строчку рейтинга Forbes, а Сультеев с Шигабутдиновым делят 1940-е место.

21 марта в 13:10
Рустам Минниханов стал героем комикса «Могучие рейнджеры России»
Рустам Минниханов стал героем комикса «Могучие рейнджеры России»

Рейнджер из Татарстана одет в зеленый костюм с эчпочмак-забралом. В его руках мощное оружие – нунчакчаки.

21 марта в 12:36
Директор ООО «Авиценна» незаконно продал медицинские изделия на сумму 4,3 млн руб
Директор ООО «Авиценна» незаконно продал медицинские изделия на сумму 4,3 млн руб

53-летнего директора и учредителя ООО «Авиценна» подозревают в незаконном производстве этих медицинских изделий.

21 марта в 12:33
На КАМАЗе выбрали лучшего рационализатора
На КАМАЗе выбрали лучшего рационализатора

Ренат Гимадиев подал 23 технических идеи, 17 из них уже работают, а экономический эффект от их внедрения составил свыше 5,3 млн рублей.

21 марта в 12:07
Женщину, которая выпала из балкона в Заинске, госпитализировали в БСМП Челнов
Женщину, которая выпала из балкона в Заинске, госпитализировали в БСМП Челнов

Проходившие мимо подростки снимали инцидент на видео, смеясь и комментируя происходящее нецензурной бранью.

21 марта в 11:26
«Спурт банк» продлил ограничение на выдачу наличных
«Спурт банк» продлил ограничение на выдачу наличных

Эта мера была принята 13 марта после информационной атаки, фейковых сообщений об отзыве лицензии и паникой среди клиентов.

21 марта в 11:06
Сенатор от Татарстана Олег Морозов заявил о бойкоте Евровидения
Сенатор от Татарстана Олег Морозов заявил о бойкоте Евровидения

Он сказал, что если Юлию Самойлову в Киев не пустит СБУ, Москва не намерена менять ее на другую участницу песенного конкурса от России.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 10 от 15 марта, 2017г.
21 марта 2017г. 17:29

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в 09:09
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах уволили водителя скорой, написавшего о «мертвых душах» в Тукаевской ЦРБ

В Челнах уволили водителя скорой, написавшего о «мертвых душах» в Тукаевской ЦРБ

Водителя Тукаевской ЦРБ Дмитрия Абрамова уволили из скорой помощи по причине «неоднократного неисполнения работником без уважительной причины трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание».

Как стало известно, Абрамов за время своей работы получил одно замечание и один выговор. Замечание связано с инцидентом, произошедшим еще в новогодние каникулы. На вызов в деревню Кырныш Абрамов поехал по кратчайшей дороге и застрял из-за сильной метели. Чтобы вызволить машину, пришлось вызывать МЧС и другого водителя скорой. Как говорится в приказе о дисциплинарном взыскании, водитель избрал для проезда редко эксплуатируемую даже в летний период дорогу, чем подверг риску здоровье пациента и нарушил должностную инструкцию. К слову, пациенту, жаловавшемуся на боли в животе, помощь была оказана впоследствии в полном объеме. Это замечание Абрамовым было обжаловано в суде, однако суд признал замечание правомерным.

Выговор же Абрамову объявили чуть позже. По словам самого водителя, в салоне кареты скорой не горел свет, и он заехал к механику, чтобы устранить неисправность либо попросить отвертку, чтобы устранить ее самому. Как утверждают в больнице, на тот момент бригадой был получен очередной вызов, и машина должна была срочно на него выезжать.

Напомним, Абрамов пожаловался в генпрокуратуру, СКР и минздрав РФ на то, что в его больнице работников заставляют «рисовать» левые вызовы, что приводит к казусам — оказанию помощи мертвецам. Как стало известно «БИЗНЕС Online» из собственных источников, по факту публикации Тукаевский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку.

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