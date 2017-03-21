В Челнах уволили водителя скорой, написавшего о «мертвых душах» в Тукаевской ЦРБ

Водителя Тукаевской ЦРБ Дмитрия Абрамова уволили из скорой помощи по причине «неоднократного неисполнения работником без уважительной причины трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание».

Как стало известно, Абрамов за время своей работы получил одно замечание и один выговор. Замечание связано с инцидентом, произошедшим еще в новогодние каникулы. На вызов в деревню Кырныш Абрамов поехал по кратчайшей дороге и застрял из-за сильной метели. Чтобы вызволить машину, пришлось вызывать МЧС и другого водителя скорой. Как говорится в приказе о дисциплинарном взыскании, водитель избрал для проезда редко эксплуатируемую даже в летний период дорогу, чем подверг риску здоровье пациента и нарушил должностную инструкцию. К слову, пациенту, жаловавшемуся на боли в животе, помощь была оказана впоследствии в полном объеме. Это замечание Абрамовым было обжаловано в суде, однако суд признал замечание правомерным.

Выговор же Абрамову объявили чуть позже. По словам самого водителя, в салоне кареты скорой не горел свет, и он заехал к механику, чтобы устранить неисправность либо попросить отвертку, чтобы устранить ее самому. Как утверждают в больнице, на тот момент бригадой был получен очередной вызов, и машина должна была срочно на него выезжать.

Напомним, Абрамов пожаловался в генпрокуратуру, СКР и минздрав РФ на то, что в его больнице работников заставляют «рисовать» левые вызовы, что приводит к казусам — оказанию помощи мертвецам. Как стало известно «БИЗНЕС Online» из собственных источников, по факту публикации Тукаевский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку.



