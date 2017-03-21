В Челнах уволили водителя скорой, написавшего о «мертвых душах» в Тукаевской ЦРБ

Водителя Тукаевской ЦРБ Дмитрия Абрамова уволили из скорой помощи по причине «неоднократного неисполнения работником без уважительной причины трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание».
Как стало известно, Абрамов за время своей работы получил одно замечание и один выговор. Замечание связано с инцидентом, произошедшим еще в новогодние каникулы. На вызов в деревню Кырныш Абрамов поехал по кратчайшей дороге и застрял из-за сильной метели. Чтобы вызволить машину, пришлось вызывать МЧС и другого водителя скорой. Как говорится в приказе о дисциплинарном взыскании, водитель избрал для проезда редко эксплуатируемую даже в летний период дорогу, чем подверг риску здоровье пациента и нарушил должностную инструкцию. К слову, пациенту, жаловавшемуся на боли в животе, помощь была оказана впоследствии в полном объеме. Это замечание Абрамовым было обжаловано в суде, однако суд признал замечание правомерным.
Выговор же Абрамову объявили чуть позже. По словам самого водителя, в салоне кареты скорой не горел свет, и он заехал к механику, чтобы устранить неисправность либо попросить отвертку, чтобы устранить ее самому. Как утверждают в больнице, на тот момент бригадой был получен очередной вызов, и машина должна была срочно на него выезжать.
Напомним, Абрамов пожаловался в генпрокуратуру, СКР и минздрав РФ на то, что в его больнице работников заставляют «рисовать» левые вызовы, что приводит к казусам — оказанию помощи мертвецам. Как стало известно «БИЗНЕС Online» из собственных источников, по факту публикации Тукаевский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку.
Комментарии посетителей
Вот это да! Наши УК не выполняют все пункты Правил благоустройства! Оценка за их работу1! А мы им...
Ну о какой репутации идет речь? Сказано же - “информационная атака”, а сам банк белый и пушистый.
КРУТО!
И Хазеева тоже надо отправить на вертолете.и раскалоть его по земельным вопросам которые он решал для своих...
Харитонов и глава Хазеев это одного поля ягоды.Из за Харитонова, Хазеев превратился в олигарха, поэтому и не...
не волнуйся,если халиков слетит за ним хазеева свалят, а харитонов полюбас не усидит, потому что крыша начала...
Пусть ” валит” куда хочет, толку от него нет.
Читаешь материал - выеденного яйца не стоит. Раздутый мыльный пузырь. Но огомное спасибо автору за “вишенку...
СУД НАД ХАРИТОНОВЫМ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ИЛИ В МОСКВЕ ИЛИ В ПИТЕРЕ. В ТАТАРСТАНЕ У НЕГО ВЕЗДЕ ЗАВЯЗКИ. ПОКА ЕГО НЕ...
Не верю в правосудие! Харитонов избежит ответственности и вряд ли его как нибудь накажут.Весь район говорит...
Полюбому Харитонова отмажут,потому что за ним стоит глава Тукаевского района Хазеев. Вместе все дела...
А как насчет репутации и вывода д/с из оборота? Это тоже выгодно?
а у нас разве не так написано? “Судя по информации размещенной на официальном сайте фемиды, дело поступило в...
ДЕЛО № 1-39/2017. 27 февраля 2017 года дело по обвинению Харитонова Г.Н. поступило судье Маннаповой Г.Р. На 19 марта 2017...
Жаль животных... уничтожают без разбора местные дворники и “любители” животных... проклятье им за это... жизнь...
Все суды Шарипов проиграл. Это значит, нарушений суд в деятельности ИП не нашел. Статья лживая..
Лечится. Удаляют пораженное легкое. Проводят другие виды лечения тоже. Сначала куришь и куришь, или терпишь...
Не все меряется деньгами. У меня отец умер от рака легких, брат тоже заболел - оба курильщики. Когда врачи...
Бизнес есть бизнес - вейпы не под запретом. Сами плохо воспитываете детей раз они у вас курят. Неча на других...
Эти вейпы продают в Челнах на каждом шагу. Дети покупают. А потом мы говорим о смертности!!! Запретите хотя бы...