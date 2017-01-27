В Челнах в частном детском саду обвалилась крыша

Рано утром 25 января 2017 в микрорайоне Яшьлек на улице Корабельная в частном садике рухнула крыша, передают «Вести КАМАЗа».

По информации издания, родители в срочном порядке забрали своих детей, информации о пострадавших пока нет.

Частный детский сад находится в Боровецком районе, поясняют «Вести КАМАЗа». Развивающее учреждение начало работать весной 2016 года. За 8000 рублей в месяц сад предлагал обеспечивать детям пятиразовое питание, прогулки в окружении вековых сосен и видеонаблюдение.