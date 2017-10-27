В Челнах в детском городе «КидСпейс» заработает благотворительный проект

28 октября на площадке детского города «КидСпейс» в Набережных Челнах заработает новый благотворительный проект «Твори добро».

Как сообщили организаторы акции, «Твори добро» дает возможность детям, которые активно участвуют в жизни «КидСпейса», менять заработанные «опыты» (местную квазивалюту) на настоящий билет для ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

Акция должна стать бессрочной, сообщает ИА «Татар-информ».

Отметим, что в рамках подобной акции в Казани участники «КидСпейса» подарили своим сверстникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, уже более 1,5 тыс. билетов. В акции в Челнах примут участие дети из социального приюта «Асылташ» и школы-интерната «Омет».