В Челнах в ДТП по вине пьяного водителя погибла его жена

Страшное ДТП произошло сегодня ночью в 2:10. 35-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера», двигаясь в сторону Орловского кольца по первой автодороге, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил безопасную скорость и совершил наезд на опору освещения на разделительной полосе.

В результате аварии, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом носа и был госпитализирован в БСМП. Его 35-летняя супруга, которая находилась на пассажирском сиденье, от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. Как рассказали в ГИБДД города, женщина не была пристегнута ремнем безопасности.

Кстати, согласно данным очевидцев ДТП, на машине были номера Ярославской области.