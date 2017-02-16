В Челнах в этом году завершат ремонт здания для проекта “Чудо-дети”

Капитальный ремонт Центра лечебной педагогики выходит на финишную прямую - сделана стяжка полов, установлено вентиляционное оборудование, винтовая лестница, окна, скоро будут закончены потолки, системы водоснабжения и отопления.

Центр лечебной педагогики был открыт в 2014 году. Исполнительный комитет города выделил бывшее здание музыкальной школы №1 в пос. ГЭС. Пока в здании проводятся ремонтные работы, учреждение базируется в ПНД. В течение этого времени были проведены благотворительные концерты, показ спектакля, на собранные средства шел ремонт здания. В 2015 году Центр лечебной педагогики «Чудо-дети» стал обладателем специального приза VI конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Полученный приз потрачен на оборудование «Водной комнаты» в Центре для особенных детей. Строители планируют закончить ремонт к лету. Останется установить входную группу, закончить работы по водоотведению, провести работы по отделке помещения и фасаду здания.

Всего на диспансерном наблюдении в городе детей с тяжелой и хронической нервно-психической патологией 434 ребенка с 0-15 лет и 114 подростков 16-17 лет, а на консультативном наблюдении 3100 детей и 177 подростков. Из них: аутизм (все формы) - 35 (Набережные Челны), 222 (Республика Татарстан).

Специалисты ЦЛП «Чудо–Дети» еженедельно проводят коррекционные занятия по сенсорной терапии, песочной терапии, музыкотерапии, зоотерапии, сказкотерапии, барабанотерапии, арт-терапии, логоритмике, технике ЭБРУ, сценическому движению, логопедические и дефектологические занятия, групповые и индивидуальные занятия по ЛФК, занятия в творческих и кулинарных мастерских, занятия по методике PECS и ABA, и т.д. Как сообщила директор АНО Ася Кислова, в центре реализуются уникальные методики «Бимбаскет», «Томатис» и «In Time" от Alexa Domana, основателя и руководителя компании Advanced Brain Technologies (Технологии, развивающие мозг), представителя третьего поколения специалистов в США. В России данная методика реализуется в 4 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Набережных Челнах.