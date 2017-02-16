В Челнах в этом году завершат ремонт здания для проекта “Чудо-дети”

Капитальный ремонт Центра лечебной педагогики выходит на финишную прямую - сделана стяжка полов, установлено вентиляционное оборудование, винтовая лестница, окна, скоро будут закончены потолки, системы водоснабжения и отопления.
Центр лечебной педагогики был открыт в 2014 году. Исполнительный комитет города выделил бывшее здание музыкальной школы №1 в пос. ГЭС. Пока в здании проводятся ремонтные работы, учреждение базируется в ПНД. В течение этого времени были проведены благотворительные концерты, показ спектакля, на собранные средства шел ремонт здания. В 2015 году Центр лечебной педагогики «Чудо-дети» стал обладателем специального приза VI конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Полученный приз потрачен на оборудование «Водной комнаты» в Центре для особенных детей. Строители планируют закончить ремонт к лету. Останется установить входную группу, закончить работы по водоотведению, провести работы по отделке помещения и фасаду здания.
Всего на диспансерном наблюдении в городе детей с тяжелой и хронической нервно-психической патологией 434 ребенка с 0-15 лет и 114 подростков 16-17 лет, а на консультативном наблюдении 3100 детей и 177 подростков. Из них: аутизм (все формы) - 35 (Набережные Челны), 222 (Республика Татарстан).
Специалисты ЦЛП «Чудо–Дети» еженедельно проводят коррекционные занятия по сенсорной терапии, песочной терапии, музыкотерапии, зоотерапии, сказкотерапии, барабанотерапии, арт-терапии, логоритмике, технике ЭБРУ, сценическому движению, логопедические и дефектологические занятия, групповые и индивидуальные занятия по ЛФК, занятия в творческих и кулинарных мастерских, занятия по методике PECS и ABA, и т.д. Как сообщила директор АНО Ася Кислова, в центре реализуются уникальные методики «Бимбаскет», «Томатис» и «In Time" от Alexa Domana, основателя и руководителя компании Advanced Brain Technologies (Технологии, развивающие мозг), представителя третьего поколения специалистов в США. В России данная методика реализуется в 4 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Набережных Челнах.
Комментарии посетителей
Ждун итак очень похож на нашего президента. Сплошной позитивчик)))
Ну и придумают же хрень всякую...
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Я хоть и русский, но с удовольствием послал бы подальше Жирика... Москва слишком много высасывает из регионов...
Кстати правильно говорит.
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яковлев, пиариться не вспотел ?
321, ты же риальный посан, чего тупишь ? Хотя больше твои словесные высеры походят на журнализдские вопли ТП.
чушпаны, что такое “накатизадид”?
А вот то, что производителями таких “чушпанов” и прочего биомусора являются “реальные типЫ” типа 321 уже давно...
разве парень виноват в том, что созрел раньше срока? сейчас вообще бешеная акселерация среди детей и...
любопытно. лексика подростков-чушпанов (некоторые, даже повзрослев, остаются ими в душе до смерти... вот...
321 ! Папа ! Объясняю тебе: 1. Шифт - это русский транскрипт названия клавиши Shift. С ее помощью меняется регистр...
у своего недоноска малолетнего спроси. похоже, он умнее папы.
что такое шифт? жёмга? в лом?
Дорогой Игорь ! Поздравляем Вас с этим знаменательным событием - 13 февраля - Днем Гандона - вашим днем! Если вы...