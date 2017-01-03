В Челнах в храме бессребреников Космы и Дамиана пройдет рождественская ярмарка

В Набережных Челнах 7 января после литургии на территории храма бессеребреников Космы и Дамиана состоится рождественская ярмарка, сообщает сайт Казанской епархии.
Ежегодная праздничная ярмарка, организуемая храмом, будет уже третьей по счету. Все собранные средства передадут приходской воскресной школе. Эти средства являются для школы существенным подспорьем. В рамках ярмарки проводятся игры и веселые зимние забавы. Воскресная школа устраивает соревнования для детей, а молодежная группа «Ихтис» –для взрослых.
Прошлые ярмарки многим запомнились домашней выпечкой, соленой рыбой, домашними пельменями, пирогами и блинами, интересными изделиями ручной работы. В организации мероприятий принимали активное участие родители учеников воскресной школы и прихожане. Многое для ярмарки делают участники паломнического общества «Ветка Палестины», которые шьют прихватки, салфетки, тапочки и варежки.
Прихожане и духовенство прихода приглашают всех желающих принять участие в ярмарке. Для участия необходимы изделия ручной работы, домашняя выпечка и т. д. Участникам мероприятия нужно передать свои изделия организаторам или просто выложить на ярмарочные столы.
Комментарии посетителей
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