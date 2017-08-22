В Челнах в очередной раз перекроют проспект

26 августа в Набережных Челнах пройдут соревнования среди водителей магистральных автопоездов на Кубок мэра. В связи с этим пр. Хасана Туфана будет перекрыт для движения автомобилей.

Движение ограничат с 08:00 до 17:00 в обоих направлениях на участке от пр. Чулман до ул. Раскольникова и на ул. Раскольникова от пр. Раиса Беляева до пр. Хасана Туфана.