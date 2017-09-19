В Челнах в отделе полиции скончался задержанный. Мужчину доставили в Электротехнический отдел за административное правонарушение, пишет KazanFirst. 54-летнего задержанного поместили в камеру. В 4:00 он был еще жив. Об этом свидетельствует запись с камеры наблюдения. Известно, что на теле скончавшегося — множество татуировок, следов насильственной смерти нет. В местном управлении МВД от комментариев воздержались, пояснив, что сейчас идет служебное расследование. Причину смерти установит вскрытие.
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|19 сентября в 13:58
Суд признал незаконными операции Татфондбанка на 17 млн рублей
Арбитражный суд РТ признал незаконной выдачу средств физическому лицу 8, 9, 12 и 13 декабря 2016 года.
|19 сентября в 12:43
Соцсети: в Казани эвакуируют ТЦ «Парк Хаус»
Пока неизвестно, стали ли причиной эвакуации очередные анонимные звонки.
|19 сентября в 11:41
В Татарстане родители выйдут на митинг против абонентской платы за детсады
Власти акцию согласовали в Казани на площадке у мусороперерабатывающего завода.
|19 сентября в 11:18
В Челнах в отделе полиции скончался задержанный
Мужчину доставили в Электротехнический отдел за административное правонарушение, в 4 утра он был еще жив.
|19 сентября в 10:40
В Казани на школьников упал праздничный баннер
ЧП произошло на празднике «Добрая Казань». Следком проводит доследственную проверку.
|19 сентября в 09:20
Челнинцы продолжают страдать от клещей
Количество укусов по сравнению с прошлой неделей выросло в два раза.
|19 сентября в 08:41
В Челнах ввели ограничение скорости для трамваев, чтобы обезопасить пассажиров
Челнинцы пожаловались в администрацию города на разрушенные трамвайные переезды.
|19 сентября в 08:30
За последние 20 лет количество операций на открытом сердце в Татарстане увеличилось в десятки раз
По результатам операций и лечения групп пациентов отечественная кардиология находится на том же уровне, что и кардиология в Европе.
|18 сентября в 16:29
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе
Местные фермеры негодуют и подсчитывают убытки от покатушек по их полям (ВИДЕО).
|18 сентября в 15:19
В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа
Такое предположение выдвинул журналистам начальник правового управления исполкома Ленар Ахметзянов.
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Правдомер
-
Олег МатвейчевПолитолог
-
07 сентября, 2017
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
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