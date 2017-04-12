В Челнах в парке Прибрежный 22 апреля пройдет экоквест

22 апреля с 10:00 до 14:00 часов в парке Прибрежный пройдёт городское экологическое мероприятие «Экоквест в парке Прибрежный». Мероприятие посвящено «Году экологии – 2017» в России и «Году экологии и общественных пространств – 2017» в Республике Татарстан, проводится в рамках санитарно-экологического двухмесячника по очистке территории города Набережные Челны, сообщает пресс-служба мэрии.

В Экоквесте примут участие 10 команд по 10 человек. Участники: экологические объединения эколого-образовательного проекта «Экоактивы», детские и молодёжные общественные организации города, молодые семьи Союза отцов.

Программа Экоквеста включает: сдачу макулатуры, раздельный сбор мусора на загрязнённых участках парка, посадка саженца кедра, фотографирование всех этапов квеста, в заключительной части – награждение, чаепитие и мини-концерт от Школы Рока.

Контакты организатора: 8 905 372 87 02 (Красноперова Гузель).