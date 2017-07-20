В Челнах в поселке ЗЯБ сегодня перекроют движение транспорта

Сегодня в поселке ЗЯБ на улице Комарова, от улицы Х. Такташа до улицы Жукова, с 14:00 до 22:00 будет полностью перекрыто движение в обоих направлениях в связи с проведением дорожных работ.

Перекрытие будет действовать один день, сообщает пресс-служба мэрии города.

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