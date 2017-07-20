В Челнах в поселке ЗЯБ сегодня перекроют движение транспорта

|20 июля в 17:28
Ему предъявляют обвинение в превышении, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в вымогательстве.
|20 июля в 16:39
Метод применят при составлении протоколов участковыми избирательными комиссиями по итогам выборов, которые пройдут 10 сентября.
|20 июля в 16:05
Казанская художественная школа намерена продолжить работу в прежнем режиме.
|20 июля в 14:41
Участок от Ризовского кольца имеет протяженность 6,4 км в каждую сторону.
|20 июля в 10:52
Сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние транспорта и наличие необходимых документов. Как оказалось, некоторые водители выходят на линию с нарушениями требований безопасности.
|20 июля в 09:41
Трагедия произошла рядом с лодочной станцией «Маяк». По предварительным данным, после застолья женщина пошла купаться и в какой-то момент пошла ко дну.
|20 июля в 09:17
В поселке ЗЯБ на улице Комарова, от улицы Х. Такташа до улицы Жукова, с 14:00 до 22:00 будет полностью перекрыто движение в обоих направлениях в связи с проведением дорожных работ.
|20 июля в 09:07
Россия заняла 40-ю позицию из 43 возможных. Самое последнее место теперь занимает Индия. Чуть выше расположились Греция (42 место) и Бразилия (41 место).
|20 июля в 08:37
Минобрнауки РФ готовит пилотный проект по проведению в школах уроков современной истории России.
|20 июля в 08:37
В текущем году в программу капремонта включено 146 образовательных организаций, в том числе 110 детсадов. На ремонт дошкольных учреждений направлено 1620 млн рублей.
Комментарии посетителей
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Зачем предупреждать? Чем меньше идиотов тем лучше.
похоже у вас просто личная неприязнь. Вы не видите суть проблемы
и таких джигитов которые проезжают на красный полно.
«На автомойке отсутствует туалет и рабочие, а так же клиенты, ходят по нужде прямо у нас под окнами»...
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