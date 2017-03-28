В Челнах весной высадят 10 тысяч деревьев и кустарников

В Набережных Челнах этой весной планируется высадить 10 тысяч деревьев и кустарников, а также более одного миллиона цветочно-декоративных растений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Особое внимание будет уделено качеству и размеру посадочного материала. Будут высаживать деревья с хорошо развитой кроной и высотой не менее двух метров.

«Это требование единое для всех – промышленных предприятий, жилых микрорайонов, объектов торговли, учебных заведений и различных организаций», – подчеркнул глава исполкома города Ринат Абдуллин, выступая сегодня на деловом понедельнике.

К 9 мая будет завершено цветочное оформление города. В этом году будет увеличено количество тюльпанов, виол и других первоцветов.