В Челнах ветер сдул рабочего с крыши стройки. Мужчина разбился

25-летний рабочий упал с 14-метровой крыши стройки и скончался до приезда медиков накануне около 13:00. Информацию подтвердил руководитель пресс-службы «Камаза» Олег Афанасьев.

Несчастный случай произошел на заводе кабин Sftp, который возводят на промплощадке «Камаза», сообщает KazanFirst.

По данным корпоративной газеты предприятия, сотрудника строительной компании «ПКМ-Сервис», который был занят кровельными работами на объекте, сдул порыв ветра.