В Челнах внедряют электронный больничный

В Набережных Челнах внедряется электронная система оформления листа временной нетрудоспособности. Опробовать оформление больничного челнинцы смогут в сентябре этого года.
Электронный больничный лист будет выдаваться при двух условиях: 1) с согласия пациента, персональные данные которого будут обрабатываться, и 2) медицинское учреждение, куда обратился работник за медпомощью, должно быть участником системы информационного взаимодействия в формировании электронного больничного листа.
Преимущества электронного варианта – уменьшение бумажного документооборота, снижение трудовых затрат предприятий, исключение фактов мошенничества при оформлении больничных листов, гарантия сохранности сведений страхователя и застрахованного лица.
Система поможет работодателям отслеживать, в каком медицинском учреждении находится работник или где заведён больничный лист. Эта же информация поступит страхователю, медико-социальной экспертизе, Министерству здравоохранения, Фонду социального страхования.
Электронный лист не будет выдаваться медучреждением, если работодатель пациента не является участником информационного взаимодействия. «Сегодня соглашение о взаимодействии заключено между региональным отделением Фонда социального страхования Республики Татарстан и министерством здравоохранения Татарстана. Сейчас идёт интеграция в информационную систему здравоохранения республики с информационной системой «Соцстрах». По результатам этой работы все медучреждения будут готовы стать участниками информационного взаимодействия при оформлении больничного листа», – рассказал на пресс-конференции директор филиала № 9 ГУ-РО ФСС РФ по РТ Ленар Шакиров.
Сейчас идёт формирование информационной системы между медицинскими учреждениями. Бумажный вариант остаётся пока основным. Параллельно в работу вводится в оборот электронный лист нетрудоспособности. В этой программе сегодня участвует ПАО «КАМАЗ». Как уточнил Ленар Шакиров, уже в сентябре челнинцы смогут опробовать оформление электронного больничного.
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