В Челнах водитель «десятки» сбил пенсионера: дедушку доставили в БСМП

ДТП произошло накануне в 17:50 на улице Хади Такташа.
44-летний водитель «десятки», двигаясь по улице со стороны ул. Нзаметдинова в направлении ул. Комарова, сбил 77-летнего пенсионера. Пожилой человек переходил проезжую часть по ходу движения автомобиля.
В результате происшествия, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой кисти, ушиб плеча и грудной клетки. Его доставили в БСМП.
Виновность участников дорожного движения предстоит установить следствию.
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