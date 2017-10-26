В Челнах водитель иномарки протаранил кафе

|26 октября в 14:49
Войдя в квартиру, где проживала многодетная мать, соцработники увидели ее мертвой. Кроме нее там же находились двое детей. Один из них - новорожденный.
|26 октября в 13:32
Он решил заделать небольшую дыру в стене между газовой плитой и газовым котлом, которая появилась из-за грызунов.
|26 октября в 12:47
15-16 ноября в ИТ-парке Челнов состоится форум «Цифровое производство и будущее автопромышленности». Приедет президент РТ и представители автозаводов России.
|26 октября в 11:37
- Мы зашли слишком далеко. Нельзя трактовать, как кому вздумается. Ну, как может быть изучение государственного языка (татарского) добровольным? Нигде в мире такого нет!- сказал Минниханов.
|26 октября в 10:49
В номере гостиницы, где проживала задержанная, полицейские нашли 200 г наркотиков. Из нескольких тайников, оборудованных девушкой, оперативники изъяли более 1400 г вещества.
|26 октября в 09:13
Соцпрограммы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» предполагают скидку 10% от стоимости машины. Автомобиль должен быть новым, произведенным в 2016-2017 годах.
|26 октября в 08:47
Участились случаи обмана, связанные со схемами «разблокировка банковской карты», «родственник попал в беду», «компенсация за купленные лекарства» и «начисления «надбавок».
|26 октября в 08:33
В таком случае при подаче документов касательно имущества на основании доверенности сделка не состоится, а собственника уведомят о попытке совершить противоправные действия.
|26 октября в 08:03
39-летний мужчина за рулем Land Rover сдавая назад не убедился в безопасности своего маневра.
|25 октября в 16:36
Учителя татарского языка за закрытыми дверями приняли резолюцию в адрес министра РФ Ольги Васильевой.
Комментарии посетителей
“Если сегодня мы еще на заседании Госсовета будем нагнетать эту ситуацию! Я считаю, что в рабочем порядке мы...
нам не 90 нужны, 80-е, когда татарский изучали только татары. и то - многие из под палки учились
“Ну, как может быть изучение государственного языка (татарского) добровольным?... ” Никогда не слышал, что в...
“В остальном всё останется как было...” И что останется как было? Если сократят количество часов, сделают в...
Круто Минниханов сказал, что все вопросы теперь к нему. В штаны наделают все, а к нему не пойдут требовать,...
Умылись те, кто были против татарского в школе?! Почувствовали себя на пару недель крутыми, типа, вы что-то...
Да, нужно отрегулировать и найти решение, не нужно забывать то, что случилось из-за языкового вопроса на...
Я не понимаю как можно идти против мнения народа.Ну не хочет народ изучать татарский язык.НЕ ХОЧЕТ Что не...
Как раз частники и мешают большим автобусам ездить нормально. Утром каждый день езжу на работу и вижу, как ...
уезжать надо,правильно делают выпускники, 11 лет изучал татарский ни слова не знает ? вопрос к преподавателям...
Айдару: пусть даже русский сделают на добровольной основе. Поверь, русский все равно будут изучать почти все,...
По Закону об образовании у обучаемых есть право, но не обязанность изучать свой родной язык. Раз есть такое...
Электронная медкарта, может быть, дело хорошее. Но как быть, если не все записи в нём будут корректными, а...
Отличная статья! Есть ли единомышленники в городе? Проведём совместный рейд, прикроем эту богадельную! Есть...
Вы не видите противоречия в вашем утверждении? “Преподавать будут обязательно” - “изучать будут не...
Татарский будут обязательно преподавать. Но изучать его будут не обязательно, а только добровольно.
Так ведь дочь Энгеля Фаттахова не в Татарии живет. Он ее за счет бюджета Татарии в Англии выучил и оставил там...
нужно преподавать на том, какой люди просят. и не нужно на том, на котором люди не хотят. поэтому может и на...
Нет, не нужно обязательногого русского, а все предметы преподавать на английском.
Опять запугивание - “обязать” отвечать на татарском языке. Вы своими предложениями вызываете только...