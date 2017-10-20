В Челнах водителя маршрутки отстранили от работы за хамство

Челнинцы пожаловались, что водитель во время движения отвлекается на телефон.

«Всю дорогу разговаривает по телефону и в вацапе смотрит сообщения и фото. На замечание, что во время движения не надо смотреть в телефон, отреагировал грубостью. Остановил на остановке и потребовал выйти, а то он никуда не поедет. Со мной вышли из Форда все» – поделилась в социальной сети Наталья Шевкунова и прикрепила в доказательство видео.

Жалобу также продублировали и в группе Администрации города Вконтакте.

«Данный водитель отстранен от маршрута без содержания до выяснения всех обстоятельств и принятия дальнейших решений» – ответил начальник отдела транспорта и связи исполкома Руслан Ибрагимов.