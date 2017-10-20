В Челнах водителя маршрутки отстранили от работы за хамство

Челнинцы пожаловались, что водитель во время движения отвлекается на телефон.
«Всю дорогу разговаривает по телефону и в вацапе смотрит сообщения и фото. На замечание, что во время движения не надо смотреть в телефон, отреагировал грубостью. Остановил на остановке и потребовал выйти, а то он никуда не поедет. Со мной вышли из Форда все» – поделилась в социальной сети Наталья Шевкунова и прикрепила в доказательство видео.
Жалобу также продублировали и в группе Администрации города Вконтакте.
«Данный водитель отстранен от маршрута без содержания до выяснения всех обстоятельств и принятия дальнейших решений» – ответил начальник отдела транспорта и связи исполкома Руслан Ибрагимов.
Комментарии посетителей
Ну чё делать то ??? Изучать или нет ? Если нет - считай что пропало, если изучать - есть два путя - изучать...
Эти нарушения с мизерным штрафом проводят для отвода глаз...
на гэсе в 7 комплексе внутриквартальную дорогу 2или 3 месяца ремонтировали
во всех автобусах и маршрутках надо разместить электронный адрес хозяина автобуса или директора...
Из школы уволилась в 2000 году именно из-за этого. НИЧЕГО не поменялось за 17 (!) лет.
Всем частникам можно разрешить, если соблюдаются все требования безопасности перевозки людей, и нормальных...
Это точно! Приходится из денег, собранных родительским комитетом с родителей школьников, оплачивать эти...
Что означает “на ЭТОЙ неделе”? Это что? В КАЖДУЮ неделю что ли теперь работники детсадов должны будут ездить...
Да уж! Хоть кто-то поднял эту тему! НАДОЕЛО! Заполнять залы , покупать книги и билеты на концерты , выписывать...
а почему данное объявление не направлено в прокуратуру города?
Представьте, что в какой-нибудь конторе сидят одни англоязычные... если бы да кабы во рту бы выросли грибы! Где...
Ситдикова Дильбар Василовна - специалист отдела дошкольного образования УО (информация с сайта Управления...
Учителя и воспитатели зависимы от таких руководителей (в школе и в детском саду такой стиль руководства -...
А действительно, кто такая эта Ситдикова?
Душа - всего лишь образ. А болит у нас от переживаний сердце или другие органы потому, что мы на всё реагируем...
Прочитайте книгу психиатра Пола Пирселла “Код сердца”. Он утверждает, что именно сердце контролирует мозг, а...
Прям, такой умник. А где у нас душа, если не в груди, не в сердце? В заднице что ли? Почему давит, болит в груди,...
“... писательница, основатель партии...” , редакция, почему не пишите, что она еще и уголовница - рицедивистка ? ...
“Раньше всегда думал, что душа наша обитает в сердце..... ” Азат, ты где научился читать и писать?... После...
Дорогие Рамис Якубов, Геннадий Федоров, Альфред Гулюмов - вы кардиохирурги от бога. Уже пять лет живу и...